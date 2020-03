Om elkenien yn dizze ûnwisse tiid in hert ûnder de riem te stekken, hat NTR-jongereinprogramma Het Klokhuis in spesjaal liet makke: ‘Samen’, songen troch Joy Wielkens. Fan hjoed ôf op alle sosjale mediakanalen fan it Klokhûs en op hetklokhuis.nl.

Tsjek ’m hjirûnder op YouTube.

Tekst: Jurrian Van Dongen. Muzyk: Rutger de Bekker