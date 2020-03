Hert ûnder de riem foar ûndernimmers en ynwenners Waadhoeke

Boargemaster Marga Waanders pleatste moandeitemoarn in doek mei in oprop oan ’e kant fan ’e dyk yn Frjentsjer. Dêrop stiet de tekst: “Zorg voor elkaar. Met een warm hart en een koel hoofd.”

De gemeente wol dêrmei ynwenners en ûndernimmers in hert ûnder de riem stekke. Boppedat ropt Waanders bewenners fan Waadhoeke op om gebrûk te meitsjen fan de bysûndere en ferantwurde tsjinstferliening fan de ûndernimmers. Dêrmei wurde ûndernimmers stipe yn dizze drege tiid fan maatregels tsjin it koroanafirus.

Alle wichtige eveneminten fan ’t maitiid ôfsein

It kabinet hat foar de perioade oant 1 juny alle gearkomsten, lykas festivals en eveneminten ferbean. Foar de stêd Frjentsjer betsjut it dat ûnder oare it moadewykein, it nije Oldies Festival, de Slachtemaraton, it NK keatsen foar junioaren en senioaren oergean. Foargeande jierren waarden de eveneminten op ’e doeken oan ’e kant fan de ynfalswegen bekendmakke.

Spesjale aksjeside binnenstêdûndernimmers

Foarearst binne de winkels yn de binnenstêd gewoan iepen en hâlde ûndernimmers en klanten har oan de strikte foarskriften fan it RIVM. Foar winkeliers en hoarekaûndernimmers yn Frjentsjer is persoanlik kontakt altyd tige wichtich yn de gastfrijheid. No’t dat net kin, is yn gearwurking mei Undernimmersferiening Frjentsjer en Citymarketing Frjentsjer in spesjale side op www.franeker.frl set mei aksjes fan de ûndernimmers. Op dy wize kinne klant en winkelier inoar ta tsjinst wêze op in persoanlike en ferantwurde manier. It giet om online bestellen, fergeze besoarging of priveewinkeljen. Faak binne de iepeningstiden ek oanpast.

Www.franeker.frl iepen

No’t de hoareka ticht is, hawwe in lytse tweintich Frjentsjerter restaurants in besoarchtsjinst opset, sadat de keuken dochs iepen kin en fêste klanten noch altyd genietsje kinne fan de kulinêre ynset. Alle aksjes binne te finen op www.franeker.frl/open.