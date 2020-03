Hein de Vries en Alexander Georgiev winne earste partij finale Fryslân Open

Frjentsjer, 6 maart. Freedtejûn hawwe de dammers fan it Fryslân Open it toernoai fuortset yn it Planetarium. Dêr begûn om 20.00 de finale. Acht spilers yn de wenkeamer fan Eise Eisinga ûnder de fassinearjende stjerreloft. Fjouwer fan harren spylje om it rjocht om regearjend wrâldkampioen Marten Walinga út te daagjen foar in twakamp. Foarôf fertelde de direkteur fan it planetarium ferhaal vertelde fan de wol-ferver dy’t yn de wenkeamer yn sân jier in planetarium boude dat no, hast 250 jier letter noch wurket. Eise Eisinga wie sels gjin dammer, de buorlju wol. Hy sil der gjin tiid foar hân hawwe.

Sneon 7 maart fan 10.00 oant 16.30 oere is it kwalifikaasjetoernoai yn de boppeseal fan de Koarnbeurs.

Links Hein de Vries, rjochts Jelle Wiersma yn het planetarium. Foto: Marten Walinga