Heechste punt foar nijbou ‘De Tiid’ yn Boalsert

De wurksumheden foar it kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert gean stadichoan fierder. Tongersdei 19 maart stiene bouwer en opdrachtjouwer efkes stil by it berikken fan it heechste punt fan de nijbou.

Normaal sprutsen is dat in feestlik barren dêr’t flink omtinken oan jûn wurdt. Troch de maatregelen yn ferbân mei de útbraak fan it koroanafirus wie besletten ta in beskieden gearkomste.

Projektlieder Sietse la Roi spruts út namme fan it gemeentebestjoer syn tank út oan de meiwurkers fan boukombinaasje Jurriëns Noord en oannimmersmaatskippij Friso en alle oare behelle partijen, dy’t ûnder dizze bysûndere omstannichheden dochs útfiering jouwe oan de opdracht. De wurksumheden lizze op skema, hoewol’t it wurk lestiger makke wurdt no’t op it bouplak ek de rjochtlinen en ôfsprake jilde yn it ramt fan de koroanakrisis.

It echte heechste punt fan it kompleks is fansels de toer fan it monumintale stedhûs. It kolleezje is fan doel om takom wike in foarstel nei de gemeenterie te stjoeren oer de reparaasje fan de toer en de kosten dy’t dêrby hearre. De bedoeling is dat de gemeenterie dêr op 23 april in beslút oer nimt, alteast as de rie dan yn gearkomste byinoar wêze kin.