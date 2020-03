Grinskorreksje Skiermûnseach

It Waadgebiet is gjin dei gelyk. Troch de dynamyk fan it tij feroaret ek de foarm fan de eilannen. It eilân Skiermuontseach is hjirtroch oan de eastkant oer de gemeentegrins groeid. Om ûndúdlikens oer behear en wilens kalamiteiten te foarkommen hawwe de kolleezjes fan de belutsen gemeenten en de provinsjes mei-elkoar besletten in grinskorreksje troch te fieren. It útstel is dat de nije grins yn it midden fan de geul fan de Eilanderbalg komt te lizzen, lykas by de foarige korreksje op 1 jannewaris 2006.

De proseduere

Foar de grinskorreksje tusken de gemeenten Skiermuontseach en Het Hogeland en tusken de provinsjes Fryslân en Grins is in offisjele weryndielings proseduere nedich. Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe hjoed, tiisdei 17 maart 2020, in wichtige stap yn de proseduere set: it fêststellen fan it weryndielings ûntwerp. De gemeenterieden fan de belutsen gemeenten en Provinsjale Steaten fan Grins wurde útnoege op it útstel te reagearen. Dêrnjonken is it foar in elk mooglik om fan 25 maart oant en mei 19 maaie 2020 te reagearen op de grinskorreksje.

It weryndielings ûntwerp leit ta ynsjen op de gemeentehûzen yn Winsum en Skiermuontseach, en op it provinsjehûs yn Ljouwert. Ek binne de dokuminten en ynformaasje oer de proseduere te finen op www.fryslan.frl/grensschiermonnikoog. Nei de sjenswize proseduere wurdt it weryndelings ûntwerp sa nedich troch DS Fryslân oanpast en ta fêststelling foarlein oan de Provinsjale Steaten fan Fryslân en Grins. De proseduere is derop rjochte de grinskorreksje per 1 jannewaris 2021 plak te litte finen.