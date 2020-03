GGD Fryslân: twatalich, mar net yn it Frysk

Earder op ‘e dei berjochte It Nijs oer it beslút fan de direktrise fan GGD Fryslân om foar Omrop Fryslân net langer de Fryske taal te brûken. De organisaasje foar de Fryske sûnens is der ta oergien om op Twitter twatalich te wurkjen. Fan dy twa talen is it Frysk lykwols net ien. GGD Fryslân skriuwt de ynformaasje yn it Hollânsk en Ingelsk.

Hjirûnder in printsje fan it Twitter-akkount fan GGD Fryslân fan hjoed. It Frysk ûntbrekt.