Genêzen hiv-pasjint wol ambassadeur fan hoop wêze

De twadde pasjint op ’e wrâld dy’t genêzen is fan besmetting mei it hiv-firus, hat himsels bekendmakke. It giet om de 40-jierrige Adam Castillejo, in Fenezolaan dy’t yn Londen wennet. Jierrenlang bleau er yn ’e anonimiteit, mar no fertelt er foar it earst syn ferhaal. Hy jout oan dat er de ambassadeur fan hoop wêze wol.

Utsein oan hiv lijde Castillejo ek oan leukemy. Yn The New York Times fertelt er dat er earst seroposityf wie en dêrnei mei akute leukemy konfrontrearre waard. Nei in stamseltransplantaasje fan in Dútske donor mei in beskate soart mutearre sellen, blieken syn nije wite bloedsellen hiv-resistint.

Net folle donoaren hawwe dy sellen, dy’t ek by it genetysk profyl fan de pasjint passe moatte. It giet om in ekspermintele behanneling. Castillejos syn ôfkomst bliek syn rêding te wêzen. De heit fan Castillejo, dy’t opgroeide yn Fenezuela, blykt heal Nederlânsk te wêzen en dat ferklearret nei alle gedachten dat in Dútske stamseldonor gaadlik wie. Yn 2017 waard er hiv-frij ferklearre. Hy hoecht ek gjin medisinen mear te nimmen.

Yn 2011 genies in pasjint yn in Dútske klinyk nei in soartgelikense terapy. Neffens ûndersikers is de terapy net gaadlik foar alle hiv-pasjinten. It giet om in agressive en riskante behanneling dy’t allinnich op genêzen fan leukemy rjochte is. Neffens de dokters biedt dy behanneling hoop nei de syktocht nei genêzing mei it gebrûk fan stamselterapy.