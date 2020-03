Frysktalige GGD-direktrise wol net mear Frysk prate

Omrop Fryslân is yn prinsipe in Frysktalige stjoerder en almeast prate allinnich minsken dy’t gjin Frysk kinne, wat oars as dy taal, bygelyks Steds, Stellingwerfsk of Hollânsk. Dat jildt net foar Margreet de Graaf, de direktrise publike sûnens fan GGD Fryslân – in organisaasje dy’t allegear tsjinsten leveret op it mêd fan ‘e sûnens yn ‘e provinsje.

Frou De Graaf stie Omrop Fryslân altyd yn it Frysk te wurd, mar hja seit dat hja klachten krige hat fan minsken dy’t nei de Omrop seagen en har net ferstean koene as hja Frysk prate. Hja seit: “Niet dat er nu een ramp is, maar er is wel wat bijzonders aan de hand. Iedereen wil dan graag weten hoe het staat, en dan is het toegankelijker om het Nederlands te gebruiken.”