Fryske kranten dogge neat mei Frysktalige parseberjochten

Parseberjochten binne suggestjes foar nijsmedia om in artikel te skriuwen of in reportaazje te meitsjen. In soad lytse kranten en nijswebsites beskôgje se lykwols as kant en kleare artikels, dy’t yn har hiele hear en fear oernommen wurde.

It Nijs kriget in soad parseberjochten yn oare talen as it Frysk. Dy wurde altiten oerset. Op deselde wize sette kranten parseberjochten út oare talen oer yn de taal dy’t se brûke. Omrop Fryslân makket der Frysktalige reportaazjes fan, de Telegraaf Nederlânsktalige en de Ljouwerter Krante meast Nederlânske, mar inkeldris Fryske.

By in pear lytse kranten yn Fryslân hawwe se net hielendal begrepen wêr’t in parseberjocht foar bedoeld is, sa docht bliken út dizze ûnderfining fan de FNP, dy’t op Facebook ferskynd is. En fuortendaliks blykt dat der by dy Fryske kranten minsken wurkje dy’t fan de eigen taal neat hawwe moatte.