Fryske hegeskoallen geane ticht: gjin kolleezjes en tentamens yn maart

De Fryske hegeskoallen NHL Stenden en Van Hall Larenstein geane ticht. NHL Stenden lit alle kolleezjes en tentamens yn de moanne maart ferfalle. De Ryksuniversiteit Grins giet noch fierder: dêr falle alle ûnderwiisaktiviteiten oant 10 april út. De biblioteken en stúdzjeromten fan de universiteit geane ek ticht.

Oare Nederlânske hegeskoallen en universiteiten hawwe deselde of ferlykbere maatregels nommen. Dat dogge se op advys fan de koepelorganisaasjes fan Nederlânske universiteiten en hegeskoallen. Doel is om de fierdere fersprieding fan it coronafirus yn Nederlân te kearen.

Minister-presidint Mark Rutte advisearre de ynstellings foar heger ûnderwiis hjoed om harren kolleezjes safolle mooglik online oan te bieden. NHL Stenden en de Ryksuniversiteit besleaten earder op ‘e dei op basis dêrfan om kolleezjes mei mear as hûndert studinten ferfalle te litten en se sa mooglik te ferfangen troch fideokolleezjes fia ynternet. Dat belied is no dus oanpast, ek de lytsere kolleezjes en toetsen geane ynearsten net troch.

Skoallen foar basis- en fuortset ûnderwiis en ynstellings foar middelber beropsûnderwiis bliuwe foarearst wol iepen.

Net elkenien is treurich om it beslút. Taalkundige Marc van Oostendorp skriuwt dat er no in moaie gelegenheid is om kolleezjes op fideo op te nimmen en dy foar elkenien iepenbier te meitsjen: