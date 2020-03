De titel liket o sa by ús tiid te passen: Firalen. De printe ferzje fan it boek fan Kathy Reichs, oerset troch Geart Tigchelaar, is ynpraat útjûn by Elikser. De sprutsen ferzje, mei Geartsje de Vries as Fryske foarlêzer, is te krijen by Audiofrysk. Hjirûnder stiet in fragmint:

link nei it fragmint

Klik hjir om it folsleine harkboek te bestellen.