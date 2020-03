Frânsktalich ‘non’ tsjin Belgysk needregear

België bliuwt sûnder regear. It foarnimmen fan sneontejûn om mei seis grutte partijen in needregear te foarmjen, is stomprûn op in ‘non’ fan de Frânsktalige Parti Socialiste. Foaroanman Paul Magnette wol gjin koälysje foarmje mei de N-VA fan Bart de Wever.

Nettsjinsteande in lange gearkomste wol de PS net langer meiwurkje oan in needregear. Magnette is lilk dat de N-VA partijpolitike ûnderhannelings fiere woe. Sa woe de partij as grutste fan de seis de premier leverje.

Ynterim-premier Sophie Wilmès bliuwt ynearsten sitten.