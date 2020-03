Fideokolleezje Academia Franekerensis: Hoe sit it mei de Fryske oansprekfoarmen?

No’t in protte minsken thús sitte, groeit it oanbod oan dingen dy’t men op ‘e kompjûter dwaan kin hurd. Films, harkboeken en online-kolleezjes wurde bygelyks op grutte skaal beskikber steld, foar in bytsje jild en faak ek fergeees. Yn it Frysk moat dat der fansels ek wêze. Dêrom biede wy hjir de kommende dagen wat tips. Hjoed: in fideokolleezje oer it oansprekken fan minsken yn it Frysk, jûn troch Gerbrich de Jong fan hegeskoalle NHL Stenden:





Faaks ek nijsgjirrich