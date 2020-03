Ferhalewedstriid DE NIJE – Rekreaasje

It aprilnûmer fan DE NIJE hat as tema Toerisme en rekreaasje. Foar de wenstige priisfraach wurde diskear by dat tema passende ferhalen socht: nijsgjirrich, spannend, grappich of sels learsum. Maksimaal 1000 wurden. Eventueel mei bypassende yllustraasjes.

Ynstjoere oant en mei 1 april 2020 nei redaksje.denije@gmail.com.

De moaiste ferhalen wurde publisearre yn DE NIJE en/of op IT NIJS. Foar de winnende ferhalen binne moaie prizen beskikber.

It jannewarisnûmer dêr’t de priisfraach yn oankundige wurdt, leit op dit stuit yn de boekhannels, by de Bruna, de Primera en yn de supermerken fan Poiesz (as it net útferkocht is). Wa’t it tydskrift net mear besette kin, kin in mailtsje stjoere nei: redaksje.denije@gmail.nl en dan stjoere we it foar 4,95 ta.

Om’t DE NIJE altyd in temanûmer is en omdat it tema fan ein april ‘Toerisme en rekreaasje’ is, hat de redaksje betocht dat it aardich is en en freegje om ferhalen oer ‘rekreaasje’. Dat moat foar in protte skriuwers grif in noflike opdracht wêze. De moaiste ferhalen wurde publisearre yn DE NIJE en/of op IT NIJS. Foar de winnende trije ferhalen wurde moaie prizen beskikber steld.