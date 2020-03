Eksposysje fan Barbares d’Esprit yn Snits

In primeur foar Galery Bax Keunst yn Snits: fan 14 maart oant en mei 25 april 2020 is der in nije eksposysje te sjen fan de Barbares d’Esprit. It is de iennige gelegenheid foar keunstleafhawwers om de keunstwurken fan de keunstnersgroep yn Nederlân te sjen dit jier. Yn Snits wurde yn Galery Bax Keunst, it keunstesintrum Atrium en Téater Snits keunstwurken toand fan de renommearre keunstners.

‘Barbares d’Esprit’ (‘Tinkende Barbaren’) is de namme fan in keunstnersgroep. Bert van Santen en Ad Arma binne de oprjochters en beide fan 2016 ôf, it begjin, by de groep belutsen. Mark Verdoes wie lid fan de groep fan 2016 oant 2018. Quraiseh wie lid fan 2016 oant 2019. No is keunstneres Kelly lid (2018 – heden) en by de groep aktyf.

Yn de simmer fan 2017 fûn de earste wurkwike fan de Barbares d’Esprit plak. De fjouwer keunstners makken meiinoar in grut oantal etsen en skilderijen op papier, doek en paniel. Dy waarden fêstlein yn de earste útjefte fan de Barbares d’Esprit yn 2017. Yn datselde neijier waard der eksposearre yn Amsterdam. Sûnt dy tiid is it wurk fan ‘de Barbaren’ yn binnen- en bûtenlân te sjen, ek op de grutte keunstbeurzen.

Ad Arma (1954, Rotterdam) makket etsen, skilderijen, keramyk, glêsobjekten, bylden yn brûns en ynstallaasjes. Yn 2007 wie hy keunstner fan it jier yn Nederlân.

It wurk fan Bert van Santen (1958, Leerdam) omfettet skilderijen, bylden, kastobjekten, ynstallaasjes en wurk op papier en keunstnerboeken. Hy is ek útjouwer fan de keunstmap ‘K’. As keunstner is hy autodidakt.

Trije Lokaasjes

De produktiviteit fan de keunstnersgroep komt nei foaren troch de skaal fan de eksposysje: it wurk is te sjen op trije lokaasjes. Hja binne net bang foar it grutte flak: de gruttere keunstwurken geane nei it keunstesintrum Atrium en Galery Bax keunst. Mar ek binne der meardere lytsere wurken te sjen yn de eksposysje.

Sneon 14 maart om 16:00 oere wurdt de eksposysje iepene. Der is dizze middei muzikale ynbring fan studinten fan it keunstesintrum Atrium. Belangstellenden binne fan herte útnûge. De keunstners binne der dizze middei sels ek.

De eksposysje duorret oant en mei 25 april 2020.