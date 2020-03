Do en ik (gedicht)

Do en ik

Uteinlik… dêr lizze wy dan op it moas

Do en ik op ’e bleek fan muoike Lolkje

It gers is wiet dat ik brûk myn âld jas

Wylst it moantsje kipet troch in wolkje

Klamkâld is it, pikefel op dyn hûd

As ik myn hân ûnder dyn bûsgroentsje sko

Ik prommelje wat, do joust gjin lûd

Yn ’e fierte raast in ko

Us ferstân? Dat stiet yn ’e brân…

Sa komt it dat wy de lust net hâlde kinne

Smeie tegearre de hillige bân

Wêrtroch’t wy op diz’ âld ierde binne

Sander, Oerterp