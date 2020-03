De Lama’s komme mei ‘Quarantaine TV’

Yn dizze barre en bizarre tiden komme Ruben Nicolai, Tijl Beckand en Ruben van der Meer mei in nij online satirysk programma. It eardere trio fan De Lama’s presintearret spesjaal foar alle thúsbliuwers Quarantaine TV.

De earste seis ôfleveringen stean ûnderwilens online. Njonken dat de trije in protte oer it koroanafirus en telefyzjeprogramma’s prate, kin de sjogger noch mear ferwachtsje, lykas in item oer selshypnoaze en Ruben van der Meer fertelt hoe’t men ôffeie kin sûnder húskepapier. Alle dagen om 12.00 oere komt in nije ôflevering online te stean.

Besjoch alle ôfleveringen fan Quarantaine TV op YouTube. Hjirûnder de earste: