De krêft fan in doarp

Emoasjes, ûnwissichheden, mar ek ferbiningen en leafde, it treft dizze dagen elkenien, jong en âld, lyts en grut, selsstannich, yn leantsjinst of mei pensjoen. Yn Grou is de kreativiteit en it trochsettingsfermogen grut en dy nimt noch hieltyd ta. De Grouster hoareka is foarearst oant 6 april ticht. De winkels, supermerken, bakker en slachter binne noch iepen.

Sûnt fan ’e wike geane in tal restauranten kreatyf mei de sluting om: Amicaal, De Kade, ’t Kofschip, Vis & Friet, Krikke, Mitra en De Silershop rjochtsje har tydlik op ôfheljen en besoargjen.

Praktykpand Grou mei ûnderskate tsjinsten is ticht, mar telefoanysk kin help bean wurde. Fysio Grou wurket ‘gewoan’ troch. E-Si Rides set tsien nije elektryske besoarchauto’s yn en rydt mei âlderen en minsken dy’t help nedich hawwe. De leden fan Buertferiening Om ’e Toer helpe inoar mei in eigen whatsappgroep. Twa hbo-studinten (mei auto en rydbewiis) wolle minsken helpe troch op de bern te passen en by harren húswurk te helpen.

No’t de de sneinstsjinsten yn de Sint-Pitertsjerke net trochgean kinne, wol de Protestantske Gemeente dochs in boadskip fan bemoediging, hoop en treast hearre litte. De kommende trije wike sil woansdeitejûns fan sân oere ôf de klok fiif minuten let wurde.

Wa’t mear aardige, kreative en leave ideeën wit, kin dy trochjaan fia telefoan 0566 659 933 of mail info@grou.nl.