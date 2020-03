De Grinslanners fiere dat harren haadstêd in nij kultuergebou hat. Yn de Grinzer binnenstêd stiet sûnt ferline jier it saneamde Forum. In soad wichtige kulturele organisaasjes fan de provinsje binne dêr ûnderbrocht. De jierlikse Dag van de Grunneger Toal wurdt der ek hâlden – foar it earst. It iepenjen fan it gebou is ek fuort it tema fan dit jier.

Moi Forum! is op 21 maart it biedwurd. De organisaasje wol dat it Forum ek in hûs fan it Grinslânsk wurdt. Yn it gebou sjonge artysten lykas Marlene Bakker en Erwin de Vries yn it Grinslânsk. Yn de bibleteek wurdt yn de streektaal foarlêzen, taalkundigen fan de Ryksuniversiteit fertelle oer harren wurk en fansels kin men in broescursus Grunnegs folgje.

Plak: Forum, Nije Merk 1, Grins

Datum: 21 maart 2020

Tiid: 10.00-16.00

Tagong: fergees

Mear ynformaasje: https://www.cgtc.nl/2020/03/04/dag-van-de-grunneger-toal-ontmoet-het-gronings-in-het-forum/