Countrysjonger Kenny Rogers (81) ferstoarn

De Amerikaanske sjonger Kenny Rogers is yn ’e âldens fan 81 jier ferstoarn. De famylje fan Rogers berjochtet dat er thús fredich ynsliept is.

Rogers wie ien fan de bekendste en súksesfolste Amerikaanske countrysjongers. Hy waard benammen populêr yn de jierren santich, doe’t er syn solokarriêre begûn en him foaral rjochte op countrymuzyk. Mei syn skaaimerkend grys burd en djippe countrystim krige er Grammy’s foar ballades as ’Lucille’ (1977) en ‘The Gambles’ (1979).

Rogers wie ek suksesfol mei oaren. Syn duet ‘Islands in the stream’ mei sjongeres Dolly Parton út 1983 waard in grutte hit. Fierder spile Rogers in promininte rol in ‘We are the world’, in benefytliet út 1985. Dêryn frege er mei in protte oare Amerikaanske muzykikoanen omtinken foar de hongersneed yn Etiopië.

De famylje fan Rogers lit witte dat yn lytse rûnte ôfskie fan him naam wurdt fanwege de koroanamaatregels yn de Feriene Steaten. Letter folget in publike betinking mei freonen en fans.