Corona wreidet hurd: Noard-Italië giet op ‘t slot

It regear fan Italië nimt fiergeande maatregels om foar te kommen dat it coronafirus him fierder ferspraat. De oanlieding is de flugge stiging fan it tal pasjinten: snein binne der yn Noard-Italië 133 minsken oan covid-19 ferstoarn en binne der 1200 nije pasjinten by kommen. Sikehuzen kinne it wurk net mear oan en der is in tekoart oan beäzemingsapparatuer.

In grut part fan it noarden fan Italië wurdt ôfsletten. Sûnder driuwende reden mei net ien de streek yn of út. De grutte stêden Milaan, Fenetië en Parma lizze yn it ôfsletten gebiet. Skoallen en universiteiten yn de tichtsette streek binne al ticht, feesten binne no ferbean en begraffenissen moatte opskood wurde oant yn april. Yn restaurants en kafees moatte minsken in meter ôfstân fan inoar hâlde. Bioskopen en skouboargen bliuwe ticht.

It Nederlânske ministearje fan útlânske saken jout foar de ôfsletten gebieten it advys om der net hinne te gean. Foar de rest fan Noard-Italië jildt it advys om der inkeld hinne te gean as it net oars kin. Foar Midden en Súd-Italië jildt in warskôging.