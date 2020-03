Corona sloopt de ekonomy

It coronafirus hat soarge foar in slimme beurskrisis. De Amsterdamske AEX-yndeks is hjoed 10,75 persint leger tichtgien. Oare beurzen op ‘e wrâld makken wat ferlykbers mei. It is ien fan de slimste efterútgongen dy’t der ea op ‘e beurzen west hat. Sels by de krisis fan 2008 wie it ferlies yn ien dei nea sa grut as no.

Oandielen yn fleanmaatskippijen waarden massaal oanbean en de koerts dêrfan sakke dan ek hurd. Troch de coronokrisis wurdt der folle minder flein. De Feriene Steaten hawwe boppedat alle flechten út de Schengen-sône yn Europa ferbean. Fryslân heart dêr ek by.