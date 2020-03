By twa ynwenners gemeente Opsterlân koronafirus fêststeld

By in echtpear yn De Gordyk is it koronafirus (COVID-19) befêstige. Nei laboratoariumûndersyk is dat fêststeld. It echtpear sit mei de soan yn thúsisolaasje. It binne de earste pasjinten yn Fryslân. Undersocht wurdt mei wa’t se yn kontakt west ha.

De soan fan it pear is 17 jier âld en giet nei it Bornego College op It Hearrenfean nei skoalle. Hy is moandei út foarsoarch thús bleaun. Op dit stuit wurdt ek sjoen oft de soan it firus hat, de útslaggen dêrfan wurde oan de ein fan de middei ferwachte.

De gemeente Opsterlân en GGD Fryslân jouwe tiisdei om 10.00 oere op it gemeentehûs fan Opsterlân in parsekonferinsje.