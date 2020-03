Buertbussen ride net

In protte buertbussen yn Fryslân en de oanbuorjende provinsjes ride de kommende wiken net mear. Om fersprieding fan it coronafirus tsjin te gean hawwe de pleatslike en regionale ferfierders besletten om de bussen yn alle gefallen oant en mei 31 maart fan ‘e dyk ôf te heljen. Wa’t noch ien hawwe moat, moat him goed ynformearje oft er de reis wol meitsje kin.

De buertbus fan Himmelum-Starum is ien fan de buertbussen dy’t net mear ride: