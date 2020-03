Boargemaster Johannes Kramer op besite yn Kollum

Boargemaster Johannes Kramer is úteinset mei in omgong troch Noardeast-Fryslân om mei syn gemeente yn ’e kunde te kommen. Dat begûn tongersdei 12 maart yn Kollum. As deputearre hie Kramer dêr al gauris west, mar in fytstochtsje mei Pleatslik Belang joech him dochs noch wol wat ekstra ynformaasje. “Kollum is in noflik doarp. De ynwenners kinne grutsk wêze op al it moaie wat hjir al bard is en de plannen en winsken dy’t jimme as doarp foar de takomst hawwe”, sei Kramer nei ôfrin.

Earst waarden de opknapte Wâlen besjoen en it bernesintrum dat yn oanbou is en doe de plannen foar it Keatsfjild. Op it Martensplein waard omtinken frege foar it passend opnij ynrjochtsjen fan dat âlde stikje Kollum. Nei in rûnlieding troch de Campus fytste de groep by it hartekamp lâns nei de sportfjilden oan de súdrâne fan Kollum. Pleatslik Belang wiisde dêr op de parkearproblemen en de steat fan de sportseal Baensein.

Omrinwinkel

As lêste waard de Omrinwinkel Radarwurk oandien. De boargemaster wie ûnder de yndruk fan it sosjaal en maatskiplik karakter fan de winkel. Hjir wurde minsken út alle lagen fan de befoling byinoarbrocht en wurdt soarge dat elkenien yn de mienskip meidwaan kin

Kramer giet dit jier by alle doarpen en ferskillende wiken yn syn gemeente op besite. Sa wol er mei de bewenners, de kultuer en de bedriuwen yn de gemeente yn ’e kunde komme.