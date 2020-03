Asylsikers komme foar in ticht stek

Minsken dy’t asyl oanfreegje wolle yn Nederlân, komme foar in ticht stek. It iennichste oanmeldsintrum fan Nederlân sit yn Ter Apel en dat lit gjin minsken mear ta. De wegering om harren ta te litten is part fan it coronabelied fan it regear.

Juster fregen 59 minsken noch asyl oan. It giet sawol om nije asyloanfragen as om famyljeleden fan minsken dy’t al asyl krige hawwe en yn it ramt fan húshâldingswerferiening rjocht hawwe op ferbliuw yn Nederlân.

Der is gjin opfang foar minsken dy’t no yn Ter Apel foar de winige doar komme. Oare asylopfangplakken, bygelyks yn Ljouwert, geane net troch of slute de doarren. It koördinaasjeorgaan foar it opheinen fan asylsikers, it COA, praat moandei mei justysje oer needmaatregels. De boargemaster fan Westerwolde, de gemeente dêr’t Ter Apel yn leit, docht te witten dat de plysje minsken dy’t foar it stek fan it sintrum omhingje, fuortjaget.