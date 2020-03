Antwerpen wol oarlochsmaatregels tsjin corona

De boargemaster fan Antwerpen pleitet foar maatregels dy’t deselden út oarloggen belykje, om fersprieding fan it coronafirus te kearen. Kafees en restaurants yn it Belzelân binne al ticht en boargemaster Bart de Wever hat de huorrebuorren al ôfskoattelje litten. Hy wol lykwols mear.

Neffens De Wever moat der in jûnsklok komme: jûns nei tsien oere mei der gjin minske mear op ‘e dyk wêze. Fierders wol er in ferbod op gearboskjen: groepen fan mear as tsien minsken binne dan net mear tastien.

Neffens De Wever ferwurdet er in winsk fan de folsleine Flaamske plysje. Hy ropt de hegere oerheden op om de ferboaden hjoed noch yngean te litten.