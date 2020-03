Andries Ekhart nije fraksjefoarsitter PvdA Ljouwert

Andries Ekhart is troch de PvdA-fraksje yn de gemeente Ljouwert keazen as nije foarsitter mei yngong fan 1 april oansteande.

De hjoeddeiske fraksjefoarsitter Lutz Jacobi jout nei goed twa jier it stokje troch, om’t se it wurk net langer kombinearje kin en wol mei har drokke baan. Lutz Jacobi bliuwt aktyf lid fan de fraksje.

Ekhart wie de ôfrûne jierren al fisefoarsitter fan de fraksje en bringt as âld-wethâlder in protte ûnderfining mei. As echte sosjaal-demokraat yn hert en nieren mei in brede kennis op de measte beliedsterreinen en in grut netwurk, is er in goede opfolger fan Lutz Jacobi.