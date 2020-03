Afûk lit alle kursussen Frysk ferfalle

Kursisten fan de Afûk kinne ynearsten net fierder mei harren Fryske les. It kursusynstitút hat alle lessen fan maart ôfsein. It doel is om fersprieding fan it coronafirus tsjin te gean. Alle oare iepenbiere aktiviteiten falle ek út. Mear ynformaasje fine jo fia dizze link.

Rûnom yn Nederlân binne eveneminten en kursussen skrast. Hawwe jo ôfspraken, sjoch dan earst efkes nei oft se wol trochgeane.