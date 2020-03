Aant Mulder: Dwerse tinkers, wêr binne se bedarre

Kollum

Yn dizze moanne fan de boekewike hear en lês ik fan alles oer de ‘boekenweek’ mei ‘boekenweekgeschenk’ Leon en Juliette fan Annejet van der Zijl. Dat boekje is te krijen foar wa’t foar € 15 oan boeken keapet. Hast itselde jildt foar it ‘boekenweekessay’ Generaal zonder leger van Özcan Akyol, Dat essay giet oer de fraach wêr’t de opstannige en dwerse tinkers ûnder de skriuwers bedarre binne. Dat boekje is foar € 3,75 te krijen. Beide, boekewikegeskink en boekewike-eassay wiene aardich yn it nijs.

Fryslân docht op eigen wize mei oan de boekewike, dy’t duorje sillen hie fan 7 oant en mei 15 maart. De organisaasje dêrfan leit by Boeken fan Fryslân fan de Afûk. De boekewike is troch de koroanakrisis ferlinge oan ein maart ta. No’t biblioteken ticht binne en hieltyd mear boekhannels dat foarbyld folgje, kinne we wol stelle dat de boekewike foarby is. Boeken fan Fryslân hie in grut ferskaat oan literêre jûnen hâlde wollen. Dêr is dus net folle fan op ’e hispel kommen. It is net oars. It nijsgjirrichste ûnderdiel fan de boekewike is fansels it boekewikegeskink. Mei wat fan teloarstelling ha ik diskear opnij it ‘boekenweekgeschenk’ yn de Fryske oersetting oantúgd.

It wurdt al gewoan om dat kadootsje yn it Frysk oer te setten. As ik it goed ha, binne se dêr yn 2018 mei úteinset en dat betsjut dat it fan ’t jier al foar de tredde kear sa dien wurdt. It begûn allegearre mei Gezien de feiten fan Griet Op de Beeck dat troch Jetske Bilker oerset waard. Yn 2019 waard dat wer sa dien. Jetske Bilker sette opnij it boekewikegeskink De jas van belofte fan Jan Siebelink oer. En no gie it dus om Leon en Juliette fan Annejet van der ZIjl. Dat waard oerset troch Baukje Zijlstra. Wy ha hjir te krijen mei twa betûfte skriuwers dy’t dy boekjes oersetten. Jetske Bilker hat al namme makke mei eigen boeken as Imitaasjelear en It libben fan in oar. Sy hat sels al earder it boekewikegeskink skreaun. Dat wie Oar plak oare tiid yn 2004. Baukje Zijlstra kenne we allegearre wol fan de yn 2018 útkommen roman Koma-korrektor.

Mar ja, in orizjineel Frysktalich boekewikegeskink sil wol te djoer wêze,

om’t der nei alle gedachten hieltyd minder fan ferkocht wurde.

Wy ha dus wol skriuwers dy’t sels in boekewikegeskink skriuwe kinne. Ik neamde Jetske Bilker al, mar der binne mear dy’t dat yn it ferline bewiisd ha. Ik neam in pear: Trinus Riemersma mei Bretagne libre (1998), Benny Holtrop mei Gomorra (1999) en Akky van der Veer mei Kuneara (2000). Wat doe koe, moat no ek kinne, dêr bin ik fan oertsjûge. Ik tink oan skriuwers dêr’t ik koartlyn noch wurk fan lêzen ha, lyks Ale S. van Zandbergen, Nyk de Vries, Ferdinand de Jong, Thys Wadman, Sieuwe Borger. Mooglikheden genôch. Mar ja, in orizjineel Frysktalich boekewikegeskink sil wol te djoer wêze, om’t der nei alle gedachten hieltyd minder fan ferkocht wurde. Te folle jild en ynspanningen foar te min lêzers, sa sil it wol wêze. Oersette en mear talen brûke, dat wurdt dêrom grif de moade.

Der barre op dat mêd mear frjemde dingen. Ik neam efkes in hiel oar foarbyld. Wy wolle graach dat it Frysk foar alle sjenres brûkt wurde kin. Dat is sa njonkelytsen wol aardich slagge. Likegoed hiene we noch gjin Fryske ‘boeketreeks’. Alteast, dat wie sa. Sûnt koart wol. Wy ha no sa’n boekje dat yn dy rige past: Leafde yn Ljouwert. It is likegoed hast sjenant om te fertellen hoe’t dat boekje der kommen is. De man dy’t it skreaun hat, die dat ûnder de skûlnamme Fleur van Ingen. Wy moatte dus tinke dat in frou it skreaun hat. Dat is noch net alles. Dy Fleur van Ingen, sil ik mar sizze, hat dat boekje yn it Nederlânsk skreaun. Dêrnei hat Martsje de Jong it yn it Frysk oerset. Dus wer in oersetting!

Dat der hieltyd minder Fryske boeken ferkocht wurde hat neffens my in pear oarsaken. Wy ha der mei-inoar te min jild foar oer. Ik tink oan subsydzjes en sa. Der wurdt ek te min dien oan it buorkundich meitsjen fan nije boeken. Eartiids hiene we BoekeNijs, dat twa kear jiers ferskynde en rûnom fergees te krijen wie. Dat joech moaie oersjoggen fan âldere en nijere boeken. Sûnt is dat der net better op wurden. It falt op dat ús Fryske skriuwers hieltyd faker wurk oersette en it eigen wurk yn it Frysk en it Hollânsk útjouwe. Mar oft it dêr better fan wurdt? Ik leau der neat fan. Sy geane yn alle gefallen mei yn de waan fan de dei. It moat allegearre twatalich of noch leaver meartalich. Dat lêste, dêr is Baukje Wytsma har Silke en Miss Dee in goed foarbyld fan.

Ik tink dat der lykwols noch in probleem is. It boekewikegeskink is oerset, it ‘boekenweek-essay’ Generaal zonder leger fan Özcan Akyol net. Dat liket my net tafallich ta. Akyol sit deroer yn dat der hieltyd minder opstannige en dwerse skriuwers binne. Dat der hieltyd minder skriuwers binne dy’t wat losmeitsje, dy’t diskusje oproppe, misstannen beneame. Dat jildt foar Fryslân hielendal. De tiid dat skriuwers diskusje oprôpen, de tiid fan bygelyks Anne Wadman en Trinus Riemersma, liket foargoed foarby te wêzen. It essay Generaal zonder leger oer opstannige en dwerse tinkers hie dêrom oerset wurde moatten. Wat foar Hollân jildt, jildt helte mear foar Fryslân. It giet om de ynhâld en net om de ferpakking. Kom mei ûnderwerpen dy’t derta dogge, ûnderwerpen dy’t reaksjes oproppe. Skriuwers kom op, wurdt opstannich en wurdt dwerse tinker! Dat ha we nedich!

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 21 maart yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.