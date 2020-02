WK Frysk! en WK kandidatetoernoai Frysk damjen 2020

Fan tiisdei 3 oant en mei snein 8 maart wurdt yn Frjentsjer it ynternasjonaal tinksportevenemint Fryslân Iepen 2020 organisearre. Foar it earst yn de skiednis fan it Frysk damjen wurdt in kandidatetoernoai holden. Mear as tritich dammers meitsje harren op om de krêften te mjitten. Hja komme út Ruslân, Wyt-Ruslân, Oekraïne, Tsjechië, Italië, België, Nederlân en yn it bysûnder út Fryslân. Under harren binne mearfâldige wrâldkampioenen, mar ek nije talinten fan noch gjin tweintich jier.

Under de dielnimmers is tsienfâldich en hjoeddeisk wrâldkampioen damjen Alexander Georgiev út Ruslân. Hy is faaks de meast mearsidige dielnimmer, in multytinksporttalint: hy is ek noch wrâldkampioen op de 64 fjilden en in begenedige skaker. Hy wûn it amateurskaaktoernoai yn 2019 yn Hoogeveen. Ferline jier waard er dield earste yn it Grutmastertoernoai. Yn 2018 ferlear er yn ’e finale fan wrâldkampioen Marten Walinga.

De organisaasje nûget minsken dy’t it toernoai of in part dêrfan bywenje wolle fan herten út. It toernoai bestiet út ferskate ûnderdielen. In wiidweidich programma mei taljochting is te finen op de webside www.frisiandraughts.com (klikke op 3 maart 2020 – 8 maart 2020; dêrnei klikke op it ferkoarte programma of it folsleine programmaboekje om de pdf del te heljen).