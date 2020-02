Willewike siket lieding

De organisaasje fan de Willewike is foar dit jier noch op syk nei lieding. Wa wit liket it dy leuk om mei te gean as lieding?

De data fan de Willewike binne dit jier:

fan 25 april oant en mei 29 april (basisûnderwiis)

fan 29 april oant en mei 3 maaie (fuortset ûnderwiis)

De Willewike wurdt holden yn de Folkshegeskoalle yn de bosk fan Hoarne op Skylge.

Lykas alle jierren wurdt in liedingwykein/tariedingwykein holden om de Willewike ta te rieden en mei-inoar yn ’e kunde te komme. Dat tariedingswykein is op 6/7/8 maart. It is wichtich dat asto mei wolst as lieding, datst by dit wykein oanwêzich wêze kinst.

Stjoer foar mear ynformaasje in mail nei lieding@willewike.nl. Liket it dy wat? Set der dan efkes yn wat dyn motivaasje is, hokker kamp datst meikinst, of datsto ek mei it tariedingswykein mei kinst.