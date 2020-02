Waarpraatsje: Sneon ‘rêstich’, snein stoarm

DE JOUWER – It wie freed in hiel kreaze dei mei in soad sinne. Sneon is de loft berûn en reint it sa út en troch. Snein; súdwesterstoarm!

Yn ‘e nacht fan freed op sneon rekket de loft berûn. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Yn it Waadgebiet wurdt de wyn krêftich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Sneon is de loft berûn en letter kin it sa út en troch wat reine. De wyn giet yn ‘e moarntiid nei it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Snein stiet der in súdwesterstoarm. Boppedat is der in hiel grutte kâns op swiere oant tige swiere wynstjitten fan mear as hûndert kilometer yn ’e oere. It wurdt ek in tige wiete dei.

Jan Brinksma