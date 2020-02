Waarpraatsje: Slûzen ticht, koade oranje; stoarm

DE JOUWER – It begûn sneon noch kreas mei sinne, mar letter (sto)reinde it sa út en troch. Snein wurdt in tige rûge dei. Wetterskip Fryslân hat de slûzen by Broek en Goaiingaryp fanwegen de stoarm sletten. It KNMI hat koade oranje ôfkundige. Der stiet snein in súdwesterstoarm.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein binne der opklearringen en bliuwt it drûch, mar letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn. De sude- oant súdwestewyn wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Snein is de loft berûn en reint it sa út en troch. Yn ‘e rin fan ‘e moarn wurdt de wyn krêftich en by de kust lâns stoarmich. Der is boppedat kâns op swiere wynstjitten. Yn ‘e middei binne der wynstjitten fan boppe de hûndert kilometer yn ‘e oere. By de kust lâns stiet dan in súdwesterstoarm. It wurdt 9 graden.

Warskôging: Snein súdwesterstoarm mei in hiel grutte kâns op tige swiere wynstjitten fan mear as hûndert kilometer yn ‘e oere. Advys; bliuw thús!

Jan Brinksma