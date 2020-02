Waarpraatsje: Rêstich en drûch

DE JOUWER – It wie tongersdei wer in rêstige en drûge dei mei wol in soad bewolking. Freed is der, nei alle gedachten, mear sinne.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn. De swakke wyn giet nei it suden oant súdeasten en de temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Freed is de loft earst noch berûn mar geandewei soe de sinne ek flink skine moatte. Hoe let oft dat krekt barre sil, is dreech te sizzen. De wyn komt út it súdeasten en is matich. It wurdt 7 graden.

Sneon is it noch rêstich en, sa goed as, drûch. Snein wurdt in tige rûge en wiete dei mei kâns op in súdwesterstoarm. Der is boppedat kâns op tige swiere wynstjitten.

Jan Brinksma