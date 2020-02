Waarpraatsje: Rêstich

DE JOUWER – Nei in ‘kâlde’ nacht (Ljouwert -0,5) wie it woansdei in kreaze dei mei sinne en bewolking. Tongersdei wurdt it rêstige dei.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn. In inkelde opklearring is net hielendal útsletten. De westewyn is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Tongersdei is de loft ek berûn. By in swakke westewyn wurdt it 6 graden.

Oant snein bliuwt it rêstich en, sa goed as, drûch. Fan snein ôf krije wy in grutte omslach. It wurdt ritich en tige rûzich.

Jan Brinksma