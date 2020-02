Waarpraatsje: Oant sneon rêstich en drûch

DE JOUWER – Der foelen tiisdeitemoarn noch flinke buien, mar yn ‘e middei kaam de sinne der yn Fryslân goed by. It bliuwt no inkelde dagen drûch.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De wyn giet fan it westen nei it noardwesten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Woansdei is de loft berûn mar de sinne sil, nei alle gedachten, sa út en troch ek skine. By in swakke weste- oant noardwestewyn wurdt it 7 graden.

Tongersdei en freed bliuwt it ek drûch en it is boppedat rêstich ‘winterwaar’.

Jan Brinksma