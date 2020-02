Waarpraatsje: Oan de kâlde kant

DE JOUWER – Nei in tige mylde winter is it no inkelde dagen oan de kâlde kant. Der is boppedat kâns op wat winterske delslach.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Der falle ek noch wat winterske buien. Letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn. De súdwestewyn is swak oant matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tongersdei is de loft berûn en letter kin it wat reine. In bytsje wiete snie is net hielendal útsletten. De swakke oant matige wyn komt út ferskate rjochtingen. Letter op ‘e dei wurdt de wyn noardwest en boazet er wat oan. It wurdt net folle waarmer as 4 graden.

Freed is in rêstige dei mei net folle delslach. De temperatuer giet ek wer wat omheech.

Jan Brinksma