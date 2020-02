Waarpraatsje: Minder wyn

DE JOUWER – It wie woansdei allegear wat rêstiger as earder dizze wike. Der foelen noch wol wat buikes, mar de sinne leit him ek sjen. Tongersdei reint it in skoft.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is der bewolking en der kin noch in bui falle, mar in opklearring is ek net útsletten. De súdweste- letter sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tongersdei is de loft berûn en sil it in skoft reine. Wat wiete snie is ek net hielendal útsletten. Yn ‘e rin fan ‘e middei falle der inkelde flinke buien, miskien wol mei heil, tonger en wynstjitten. De wyn giet nei it súdeasten en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Yn ‘e middei giet de wyn nei it súdwesten en jout him wat del. Folle waarmer as 5 graden sil it net wurde.

Freed wurdt in rêstige en drûge dei. It is dan ek wat mylder. It wykein sjocht der min út.

Jan Brinksma