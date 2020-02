Waarpraatsje: ‘Kâlder’

DE JOUWER – Nei in kreaze en noch mylde moandei wurdt it fan tiisdei ôf inkelde dagen wat kâlder. It bliuwt ek in pear dagen drûch, mar tiisdei noch net.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der is ek kâns op in bui. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt 4 graden.

Tiisdei is de loft berûn en falle der buien, miskien wol mei heil en tonger. De westewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt in graad as 6, mar troch de wyn fielt it kâlder oan.

Fan woansdei oant sneon bliuwt it drûch.

Jan Brinksma