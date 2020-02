Waarpraatsje: It bliuwt ritich

DE JOUWER – It wie moandei krekt as snein, hûnewaar, mei al wer in soad wetter. It Woudagemaal op ‘e Lemmer, dat al oan stie, bliuwt fanwegen it hege wetter foarearst oan. Tiisdei sjocht der in bytsje better út as de lêste dagen.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De weste- oant súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt in graad as 4.

Tiisdei skynt de sinne sa út en troch, mar der binne ek hingelwolken. Der kin letter op ‘e dei boppedat in bui falle, miskien wol mei heil en tonger. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich en yn it Waadgebiet hurd. It wurdt 7 graden.

Woansdei en tongersdei wurdt it in bytsje kâlder, mar it bliuwt likegoed ritich.

Jan Brinksma