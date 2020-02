Waarpraatsje: Gjin winter, gjin maitiid

DE JOUWER – It wol mar gjin winter wurde, mar wier maitiidswaar is ek noch fier fuort. Tongersdei wurdt wer in dei mei in stûfe wyn.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei rekket de loft berûn en letter (sto)reint it in skoft. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tongersdei is de loft berûn en op guon plakken soe it sa út en troch wat storeine kinne. Yn ‘e jûn kin it efkes flink reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd mei kâns op swiere wynpûsten. It wurdt in graad as 8.

Freed bliuwt it drûch en der is, nei alle gedachten, wat mear sinne.

Jan Brinksma