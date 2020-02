Waarpraatsje: Gjin winter

DE JOUWER – Nei in rûzige sneon en in wiete snein krije wy takomme wike in pear drûge dagen. It wurdt ek wat minder myld, mar fan winterwaar is hielendal gjin sprake.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en inkelde opklearringen inoar ôf. Der is ek kâns op in bui. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Moandei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf, mar der is earst ek noch kâns op in bui. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. Mei 9 graden is it noch hieltyd myld.

Fan tiisdei ôf wurdt it wat frisser.

Jan Brinksma