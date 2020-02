Waarpraatsje: Gjin grutte feroarings

DE JOUWER – It wie ritich, it is ritich en it bliuwt ritich. Nei in strieminne snein sjocht it waar der foar moandei ek net goed út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der earst opklearringen, mar letter rekket de loft wer berûn. It bliuwt wol drûch. De weste- oant noardwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich en yn it Waadgebiet krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e nacht giet de wyn nei it súdwesten en jout him wat del. It wurdt in graad as 3.

Moandei is de loft berûn en falt der sa út en troch (sto)rein. Yn ‘e rin fan ‘e dei kin it wat hurder reine. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Yn ‘e middei giet de wyn nei it súdwesten en wurdt frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich. Der is boppedat kâns op wynpûsten. Mei 10 graden is it op ‘e nij tige myld foar de tiid fan it jier.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it ritich en rûzich.

Jan Brinksma