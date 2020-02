Wa stekt hieltyd auto’s fan stedswachten yn ‘e brân?

Der binne yn Ljouwert blykber lju, dy hawwe it net op stedswachten. De ôfrûne moannen binne al fiif fan dy harren auto’s yn ‘e brân stutsen. Dat barde hieltiten by it gebou fan stedstafersjoch oan de Griene Wei yn de haadstêd. Woansdei ier en betiid giene wer trije auto’s yn flammen op. De brânwacht koe se net mear rêde. In fjirde auto koe al op ‘e tiid yn feiligens brocht wurde.

Yn oktober sei de plysje dat der nei alle gedachten sprake wie fan opsetsin.