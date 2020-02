VANLA úteinset mei bosklânbou yn Achtkarspelen

De Feriening foar Agrarysk Natuer- en Lânskipsbehear yn Achtkarspelen (VANLA), Van Hall Larenstein, Nordwinkolleezje, Lânskipsbehear Fryslân, Kennissintrum foar Natuer en Leefomjouwing en Stichting Wrâldfrucht binne úteinset mei in fjouwerjierrich projekt yn de gemeente Achtkarspelen mei as titel ‘Beamwâl as apoteek foar fee en boarne fan bioferskaat’.

It docht bliken dat in lânbousysteem dêr’t fee, njonken gers, ek blêden en tûken fan beammen en struken ta him nimt, in protte foardielen opleveret. Dy beammen en struken tsjinje dan as apoteekfunksje foar it fee, want de bisten krije ekstra en fariearder plantstoffen, mineralen, spoare-eleminten en fitamines binnen. Sûner fee betsjut yn ’e regel minder sykte en soarget foar in better bistewolwêzen, mar leveret tagelyk ek in ekonomysk foardiel op foar de boer. Op ekologysk flak leveret in bioferskate beamwâl ek foardielen op, lykas it ferminderjen fan stikstof- en CO2-útstjit en it opkreazjen fan it kultuerlânskip yn De Wâlden.

Fjirtjin boeren fan de VANLA dogge mei oan it projekt

Yn de gemeente Achtkarspelen dogge fjirtjin boeren fan de VANLA mei oan it projekt. Hja sille harren apoteek foar it fee útwreidzje troch besteande oanplant op de perselen te ferriken mei mear plantesoarten of in nij lânskipselemint oan te lizzen. It projekt moat praktykrjochte kennis opleverje, sadat letter mear boeren dit ymplemintearje kinne yn har boerebedriuw. Dêrneist wurdt in kennisbank oanlein dy’t foar elkenien frij tagonklik is. De earste oanset foar de kennisbank stiet online op www.snoeivee.nl. Dêr stiet alle ynformaasje oer it projekt. De foarderingen, aktiviteiten en boekte resultaten mei it projekt binne ek op dy side te sjen.

Inisjatyfnimmers en partners socht

It projekt is in inisjatyf fan de VANLA en dy wurket gear mei boppeneamde partijen. Studinten fan Van Hall Larenstein en Nordwinkolleezje dogge ûnder begelieding fan dosinten ûndersyk en KCNL stipet de earste faze fan it projekt finansjeel.