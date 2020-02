Utrikking ‘Bosatlas fan de duorsumens’

Freed 28 febrewaris nimme learlingen fan it Bogerman Kolleezje yn Snits as earste skoalle yn Fryslân de Bosatlas van de duurzaamheid yn ûntfangst. Hja krije de atlas út hannen fan deputearre Sander de Rouwe, Houkje Rijpstra fan Feriening Sirkulêr Fryslân en Peter Vroege, útjouwer fan Bosatlassen Noordhoff.

De Bosatlas fan de duorsumens bringt ûnderwerpen yn it tema duorsumens letterlik en figuerlik op ’e kaart. Wat is de ynfloed fan de minske op de ierde, op it klimaat, op it opreitsjen fan grûnstoffen, ferlies oan bioferskaat en tekoart oan swiet wetter? Feriening Sirkulêr Fryslân en de provinsje hawwe oan de atlas meiwurke. Alle skoallen yn it fuortset ûnderwiis krije de atlas oanbean, mei dêrby in lespakket oer duorsumens.

De skoalle yn Snits kriget de earste eksimplaren om’t dy al in protte mei it tema docht. Foarôfgeand oan de útrikking hâldt in tal learlingen in presintaasje oer duorsumens. Dêrnei sille se mei de oanwêzigen yn petear oer de besprutsen tema’s.