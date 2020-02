Trouwe in ut Frys, Bildts en Franekers? Ut kin in Wâdhoeke!

De gemeente Wâdhoeke is der tròts op un meartalige gemeente te wezen. Nyt allenug wurde de òffisjele rykstalen brúkt in Wâdhoeke, mar ok ut Bildts en ut Franekers binne talen wêr’t de gemeente graag andacht foar het. Trouwe kon in Wâdhoeke al in dry talen; Nederlâns, Frys en Bildts. Mar fanôf Valentynsdag kin der ok troud wurde in ut Franekers. Dêrmet is Wâdhoeke de earste gemeente wêr’t in ut StâdsFrys troud wurde kin.

De gemeente werkt samen met in groat antal partijen an de sichtberhyd fan de fier talen. Dêrfoar hewwe se un taalplatfòrm insteld, dat ongefear twee kear per jaar bij mekaar komt. Ut taalplatfòrm fan Wâdhoeke bestaat út Stichting Bildts Aigene & Kemissy Meertalighyd, Afûk, Provincie Fryslân, NHL/Stenden, Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT), Bibliotheken Noord Fryslân (BNF), GGD Fryslân, Stichting Mearslach, Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers, Jongerein Advysrie en Gemeente Wâdhoeke. In ut laatste overlêg kwam ut idee naar foaren om ok ut trouwen in ut Franekers mogeluk te maken.

De ôfdeling burgersaken gong dêrop daluks te rade bij de trou-amtenaren, wêrfan der dry ut Franekers machtug binne. Sij binne entoesjast om hun diensten ok in ut Franekers an te bieden. Om de Franeker Trouwerij kompleet te maken, komt der ok un Franeker trouboekje. Ut trouboekje is fertaald deur ut Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers en leit nou bij de drukker.

De gemeente fynt Valentynsdag un mooie dag om ut trouwen in ut Franekers onder de andacht te bringen. Alle meensen dy’t hun trouwerij al plend hadden bij de gemeente Wâdhoeke mar ok graag in ut Franekers trouwe wille, kinne hun melde bij burgersaken.

Nyt allenug kin in Wâdhoeke in fier talen troud wurde; der kin ok overal in de gemeente troud wurde. De twee òffisjele troulokasys binne ut Stâdhús en ut Gemeentehús in Franeker. Mar der kin dus ok koazen wurde foar un willekeurige andere lokasy in Wâdhoeke. Trouwe kin ok thús, in ‘e tún, in un kerk òf op de feestlokasy. Infòrmasy hierover kinne je opfrage bij de ôfdeling burgersaken fan de gemeente.