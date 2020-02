Stik skiednis fan Sint Piter op film te sjen

Yn opdracht fan UVV Grou hat it Frysk Film Argyf in montaazje makke fan Sint-Piterbylden fan tusken 1948 en 1985. Dêr binne de âldst bekende swart-witbylden by en ek de âldste kleurebylden.

Dy opdracht waard jûn fanwegen it 75-jierrich jubileum fan de UVV. By de earste fertoaning foar 55-plussers op de Sint-Pitermiddei op 21 febrewaris wiene Sint Piter en Swarte Pyt ek te gast.

Hjir binne de bylden te sjen (mei tank oan www.degrouster.nl)