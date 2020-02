Stefan van der Pal swimt Alvestêdetocht fan 2 july ôf

Stefan van der Pal set op tongersdei 2 july 2020 om 16.00 oere útein mei syn Alvestêdeswimtocht. Hy giet te wetter by Stedsskouboarch De Harmonie, yn selskip fan 111 meiswimmers. Ljouwert is dêrmei it iennichste plak dêr’t meiswimmen mooglik is. Stefan sil neffens ferwachting op snein 5 july by it WTC WestCordhotel yn Ljouwert oer de einstreek komme.

It platfoarm dêr’t aksjes en donaasje op oanmeld wurde kinne is al lansearre: www.itgietmal.nl. Skoallen wurde oproppen yn aksje te kommen foar bern mei slimme sykten, en ek partikulieren en bedriuwen kinne har stientsje bydrage. De opbringsten fan de Cityswim by de start yn Ljouwert gean dêr ek hinne. It startskot op 2 july wurdt jûn troch de kommissaris fan de Kening Arno Brok, van it Steatejacht ôf.

Stefan kundige earder al oan de tocht “oarsom” te swimmen: earst nei Dokkum. By de earste Alvestêdetocht, 111 jier lyn, waard dy rûte ek riden. Hy sil de tocht swimme njonken (net efter) in elektryske sloep, mei dêryn syn begeliedingstiim.

Takom wike stiet der wer in pittige trening op it programma: 72 oeren swimmen yn swimbad Kealledykje. By dy trening kin Stefan (sport)fieding teste en der stean ek medyske testen op it programma. Dy meunstertrening is te folgjen fia sosjale media:

www.facebook.com/elfsteden.zwemtocht

www.twitter.com/itgietmal

www.instagram.com/elfstedenzwemtocht